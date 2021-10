Maringá divulga prazos para serviços no Cemitério Municipal antes do Dia de Finados

Com o início dos preparativos para o Dia dos Finados , celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de Maringá (Noroeste) divulgou, nesta quinta-feira (21), os prazos para interferências em túmulos no Cemitério Municipal.





Os serviços e duplicações de sepulturas serão proibidos após a próxima terça-feira (26). As reformas, revestimentos e pinturas dos túmulos são permitidos até o dia 30 e os trabalhos de limpeza, polimento, colocação de placas, fotos, inscrições, vasos e etc, podem ocorrer até o dia 31.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a Superintendente da Secretaria de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, será proibido o trânsito de veículos dentro do cemitério no feriado de Finados. “Para suprir tal impedimento, disponibilizaremos vans que percorrerão todo o Cemitério transportando todos os presentes”, promete ela.

Continua depois da publicidade





Assim como em 2020, em 2021, não haverá a tradicional missa na capela do Cemitério Municipal. “Por conta do alto fluxo de pessoas e da pandemia que estamos enfrentando, decidimos não realizar a missa aqui no Cemitério. Dessa forma, as missas ocorrerão normalmente nas igrejas que decidirem por sedia-las”, informa Carlos Parolin, Gerente do Cemitério Municipal de Maringá.