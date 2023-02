Maringaense com esclerose múltipla faz vaquinha para arrecadar R$ 500 mil para procedimento

A esclerose múltipla é uma das doenças do sistema nervoso central mais comuns entre os brasileiros. Nela, mecanismos inflamatórios e degenerativos comprometem a bainha de mielina, que pode ser definida como a camada que reveste as células cerebrais - também chamadas de neurônios.





De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil brasileiros vivem com esclerose múltipla atualmente. O engenheiro agrônomo Caio Henrique Claudino, de 32 anos, é um deles.





Caio, que nasceu e vive em Maringá, no Noroeste do Paraná, foi diagnosticado com esclerose múltipla em novembro de 2021. Nele, a doença - que afeta o cérebro e a medula espinhal - começou a se manifestar com sintomas comuns, como fadiga e dores nas costas.

"O Caio começou a perceber que estava se cansando muito fácil. Ele passou por vários médicos com diagnósticos equivocados, até que encontramos acalento em um especialista de São Paulo", conta Fernanda Bonomo Bertola, companheira do engenheiro.





Apesar do diagnóstico ter acontecido há pouco mais de um ano, o médico responsável pelo diagnóstico de Caio suspeita que a doença tenha começado há mais tempo. Fernanda explica que a suposição está baseada nas lesões encontradas no cérebro do maringaense.

Hoje, Caio não consegue ter uma rotina livre das dores. Em alguns dias, não apresenta muitos sintomas - que chegam a ultrapassar a marca de 40 - e, com isso, realiza tarefas simples em casa. Em outros, conforme conta sua companheira, as dores são tão intensas que o engenheiro precisa ser levado ao hospital para tomar corticoide.





"O tipo de esclerose múltipla do Caio é muito ativo e agressivo. Ele tem lesões no cérebro e nas colunas cervical e dorsal e o pior é que a doença pode evoluir para um estágio de franca progressão, no qual não há chances de melhora", explica Fernanda.

