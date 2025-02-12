MasterPlan Londrina 2040 vai receber revisão e atualização

Na manhã desta terça-feira (11), o Acordo de Cooperação entre o Município de Londrina, o Sebrae-PR (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná), e o Instituto de Desenvolvimento a Projetos de Londrina foi renovado.





O objetivo é dar continuidade à implementação dos projetos do MasterPlan e realizar uma revisão e atualização do documento, levando em conta a realidade atual. O acordo foi assinado no gabinete do prefeito Tiago Amaral, onde também ocorreu a primeira plenária do MasterPlan de 2025.

O acordo tem como objeto a cooperação com o Município, por meio de trabalho de articulação com a política de Governança Pública, coordenado pela Secretaria Municipal de Governo com as entidades envolvidas na realização do MasterPlan.





Visa, assim, atividades de organização e desenvolvimento de ações e projetos, modelos e estratégias, dando os devidos encaminhamentos na execução dos programas e projetos do MasterPlan.

O MasterPlan Londrina 2040 é um planejamento estratégico da cidade de Londrina, para até o ano de 2040. O documento foi concluído no final de 2021 e estabeleceu os principais desafios da cidade, as estratégias para superar os desafios, e projetos para o desenvolvimento do Município.





A elaboração do planejamento estratégico envolveu o setor público, a iniciativa privada, as universidades, o terceiro setor e a sociedade.

O secretário municipal de Governo, Rodrigo Souza, que participou da elaboração do planejamento, disse que agora tem início o processo de atualização do MasterPlan, pois há projetos que podem ser incluídos e aqueles que podem não ser mais relevantes.





“O MasterPlan Londrina 2040 aponta os rumos para a cidade que queremos ter no ano de 2040. Este planejamento foi um grande esforço coletivo, mais de 1 mil pessoas participaram de sua elaboração, e precisamos dar seguimento a isso, ou seja, fazer com que as ações e estratégias desse MasterPlan se concretizem”, disse.





