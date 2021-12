Valor médio da cesta básica em Londrina sofre redução de 4,98%

O valor da cesta básica calculada pela média de 11 supermercados apresentou queda em relação ao mês anterior em 4,98%, fechando a R$ 521,69 contra R$ 549,03 em outubro, segundo o relatório do Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) do LEE (Laboratório de Estudos Econômicos) da UTFPR-LD (Universidade Federal Tecnológica do Paraná- Câmpus Londrina).

A pesquisadora responsável foi Mariana Cardoso, sob coordenação do professor Dr. Marcos J. G. Rambalducci, da UTFPR.

Segundo Rambalducci, a queda no preço médio da cesta básica na comparação com o mês anterior de quase 5% é bastante significativa.





“Mas é preciso ter muito cuidado pois também é bastante enganosa. Veja que apenas três produtos apresentaram recuo nos preços. Ocorre que este recuo foi percentualmente muito elevado e isso acabou repercutindo no preço final que é calculado a partir das médias de preços.”







Continue lendo na Folha de Londrina.