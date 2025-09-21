Pesquisar

Terça-feira

Mega-Sena acumula e sorteia R$ 48 milhões nesta semana

Redação Bonde com Agência Brasil
21 set 2025 às 14:21

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2917 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 48 milhões, e o próximo sorteio está marcado para na terça-feira (23).


As seis dezenas sorteadas no último sábado foram: 06, 19, 38, 41, 46 e 57.

A quina teve 48 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 49.174,73. Os 3.456 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 1.125,79 cada.


Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Por Redação Bonde com Agência Brasil.

Conteúdo produzido pela Redação Bonde em parceria com a Agência Brasil, levando informação atual e confiável aos leitores.

