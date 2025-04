Menina fica ferida em acidente no Noroeste do PR e condutor se nega ao teste do bafômetro

Uma menina de seis anos ficou ferida em um acidente na PR-182, em Loanda (Noroeste), na noite deste domingo (9). O condutor do veículo se negou a se submeter ao teste do bafômetro e acabou multado.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de uma picape RAM Laramie seguia pela rodovia no sentido Santa Isabel do Ivaí a Loanda quando, no km 73, perdeu o controle do veículo, subiu em um barranco à margem esquerda da pista e bateu contra uma árvore.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O motorista não se feriu, mas a passageira de seis anos sofreu ferimento – a PRE não esclareceu se foi necessário socorro médico. Diante da recusa ao teste do etilômetro, os policiais autuaram o condutor com base no artigo 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).