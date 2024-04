Menino de 7 anos empresta mais de 300 livros na Biblioteca Infantil de Londrina

O menino Vicente Castro Spagnuolo de 7 anos, emprestou 332 livros na Biblioteca Especializada Infantil no ano passado. Segundo dados da Diretoria de Bibliotecas da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), o londrinense foi a pessoa que pegou mais obras emprestadas na rede de bibliotecas públicas municipais de Londrina entre janeiro e dezembro de 2023.







O londrinense gosta de ler livros infantis e gibis, muitos dos quais a sua família encontra na Biblioteca Infantil, localizada na Praça 1° de Maio, 110, Centro de Londrina. Sua mãe, a professora de História Luciana Santos de Castro, afirma que a Biblioteca Infantil tem sido fundamental para incentivar o hábito de leitura do filho, por conta do seu acervo variado e por permitir o acesso a uma grande quantidade de livros. A família vai à Biblioteca com frequência e empresta vários livros de uma vez, usando os cadastros do filho, da mãe e do pai.

Segundo Luciana, ler estimula a criatividade e a imaginação. Ela destacou que a leitura causa um grande impacto na vida escolar de Vicente. “Ele tem mais criatividade para escrever histórias, mais repertório nas produções de texto, domina assuntos diversos e tem mais concentração”, afirmou.





O interesse pela leitura é algo compartilhado pela família. A professora lê com seu filho quase todas as noites. “Somos uma família de leitores”, pontua.

Porém, Vicente também lê sozinho. No momento, ele está interessado nos gibis da Turma da Mônica, os quais empresta da Biblioteca Infantil. Seu personagem favorito dessa série de revistas em quadrinhos é o Cebolinha.





Vicente contou que também gosta de criar suas próprias histórias e jogos de tabuleiro. “Gosto de ler, jogar futebol e brincar com meus amigos e primos. Se eu fosse escrever um livro ou gibi, seria uma história de aventura”, disse.

Conforme a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Araújo, as Bibliotecas Públicas têm a função de oferecer acesso à leitura e à informação para toda a população. “Através da Biblioteca Infantil, nós trabalhamos com as crianças porque acreditamos que se deve trabalhar a formação de um leitor crítico e reflexivo”, apontou.





Araújo frisou que diversos projetos são realizados com o intuito de trazer a comunidade para dentro das Bibliotecas, incluindo contações de histórias que buscam incentivar a leitura entre as crianças.

Como emprestar livros





Para pegar livros emprestados em qualquer uma das Bibliotecas Públicas Municipais, é necessário fazer cadastro em uma delas, apresentando documento pessoal e comprovante de residência. Cada pessoa pode pegar três livros por vez, com o prazo de 15 dias para devolução.





