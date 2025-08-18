Mestrandos de Letras dão palestra sobre 'O Seminarista', obra do vestibular da UEL

A Biblioteca Pública de Londrina vai oferecer palestra gratuita nesta segunda-feira (18) sobre o livro “O Seminarista”, de Bernardo Guimarães, a partir das 18h30. A obra literária faz parte do conteúdo previsto para o Vestibular da UEL ((Universidade Estadual de Londrina) 2026.
A palestra será conduzida pelos mestrandos do PPGL (Programa de Pós-Graduação em Letras) da UEL Beatriz Karolyne Momesso Santos e Kelvin Pablo Domingos Mendes.
"O Seminarista" é um romance romântico que se passa no interior de Minas Gerais no século XIX. A história gira em torno de Eugênio e Margarida, duas crianças criadas juntas que se apaixonam. A família de Eugênio, porém, decide enviá-lo ao seminário para que ele se torne padre, interrompendo o relacionamento. O livro explora o conflito entre o amor e a vocação religiosa, mostrando a infelicidade de Eugênio ao ter que abandonar sua paixão e a imposição do celibato.
A Biblioteca Pública de Londrina programou, até o dia 22 de setembro, palestra públicas sobre as obras literárias cobradas no vestibular da UEL. Já foram debatidos o disco “Cabeça de Dinossauro”, dos Titãs, e “Melhores Poemas”, de Fernando Pessoa.
As próximas obras serão ‘Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior (25/8); “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade (1º/9); “Cartas Chilenas”, de Tomás de Antônio Gonzaga (8/9); “Chove Sobre a Minha Infância”, de Miguel Sanches Neto (15/9); e “Niketche”, de Paulina Chiziane (22/9).
A Biblioetca Pública de Londrina fica na Avenida Rio de Janeiro 413, no Centro de Londrina.