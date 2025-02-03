Ministério da Saúde registra crescimento de cirurgias eletivas no Paraná

O Ministério da Saúde realizou o maior número de cirurgias eletivas da história do SUS (Sistema Único de Saúde). No ano passado, foram realizados 13.663.782 procedimentos, 10,8% maior do que em 2023, quando o número chegou a 12.322.368 operações.





Em comparação com 2022, a alta é ainda maior, chegando a 32%, onde foram realizadas 10.314.385 cirurgias. No Paraná, entre 2022 e 2023, o aumento foi de 20,6%, quando o número de cirurgias passou de 547.924 para 660.985. Até novembro de 2024, já haviam sido realizadas 758.170 operações no estado.

O PNRF (Programa Nacional de Redução das Filas), que visa a expansão de cirurgias prioritárias, também apresenta crescimento de procedimentos. No ano passado, 5.324.823 cirurgias foram realizadas. O índice é 18% maior do que o registrado em 2023 (4.510.740).





Entre 2022 e 2024, houve aumento de 1.573.966 cirurgias: alta de 42% nos atendimentos. Neste período, 1.355.192 cirurgias foram financiadas pelo programa. No Paraná, o número de procedimentos pelo PNRF cresceu 159% de 2023 a 2024, passando de 13.543 para 35.152.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destaca que a redução das filas e o fortalecimento do SUS são prioridades do governo federal.





“Estamos trabalhando em programas que diminuem o tempo de espera do paciente nas filas. Além disso, nos últimos dois anos, concentramos nossos esforços na reestruturação do SUS, que passou por um período de desestruturação. Nosso objetivo é que a população seja atendida em tempo hábil e com muita qualidade”, frisa.





