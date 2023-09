Ministério Público do PR abre inscrições para concurso público com salário de até R$30 mil

Estão abertas até 16 de outubro as inscrições para o concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Paraná. Serão ofertadas inicialmente dez vagas para o cargo de promotor substituto, além de eventuais novas vagas que surgirem durante a validade do certame. O salário é de R$ 30.617,26.





Podem concorrer bacharéis em Direito com pelo menos três anos de atividade jurídica, prevendo o edital de seleção a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para negros ou pardos, nos termos da legislação vigente.

Etapas e datas – A primeira etapa de seleção compreenderá a aplicação de prova preambular, no dia 10 de dezembro. Em seguida, serão realizadas as provas escritas (no total de cinco, divididas por grupos), de 25 a 29 de março de 2024; os exames de sanidade física e mental; a sindicância e as provas orais.





A publicação do resultado final do concurso público está prevista para 12 de setembro do próximo ano.

O regulamento com a descrição de todos os critérios em cada etapa de seleção, o edital de abertura e o cronograma completo do concurso público, bem como o formulário de inscrição, estão disponíveis neste link.