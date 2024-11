Ministério Público vai implantar décima unidade do Gaeco no Noroeste do Paraná

O Ministério Público do Paraná vai implantar uma nova unidade do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) no estado. Atualmente estruturado em nove núcleos regionais – Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Francisco Beltrão e Paranaguá –, o grupo especializado passará a contar com um 10º núcleo no município de Umuarama (Noroeste).





O anúncio foi feito nesta terça-feira (12), durante a abertura do Encontro Estadual do Gaeco, que reúne integrantes do órgão de todo o estado na sede da instituição, em Curitiba. Na oportunidade, o governador Ratinho Júnior (PSD) confirmou o apoio do Governo do Estado para a estruturação da nova unidade.

Integrado por promotores de Justiça e servidores do MPPR e por policiais civis e militares cedidos pela Secretaria de Segurança Público do Estado, o Gaeco é o órgão do Ministério Público responsável pelas atividades de combate ao crime organizado, de controle externo da atividade policial e de enfrentamento a crimes que apresentam ramificações junto a instâncias de poder público. A resolução que institui a unidade regional de Umuarama será publicada pela instituição nos próximos dias.