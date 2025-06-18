Pastoral Carcerária celebra Corpus Christi na Cadeia Feminina de Londrina

A Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Londrina promoveu na manhã última segunda-feira (16) a celebração do Corpus Christi na Cadeia Feminina de Londrina. Essa foi a primeira vez que a data sagrada para os católicos foi celebrada no presídio feminino do município. A missa foi celebrada pelo padre André Luís de Oliveira assessor da pastoral. "As missas acontecem no presídio feminino mensalmente, mas essa foi a primeria vez celebramos o Corpus Christis com as detentas", afirma o padre.





Segundo ele, com o incentivo da Pastoral, a detentas confeccionaram os cartazes que formaram o tradicional tapete que marca a celebração da data. "A pastoral Carcerária começou o material, e depois fez uma fez uma pequena catequese sobre o sentido do Corpus Christi e elas fizeram os cartezes utilizados na celebração", explica o padre.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo ele, a participação foi muito grande, com a produção de cerca de 100 desenhos pintados em folha de papel sulfite. De acordo com a Pastoral, essa foi a orientação repassada pela direção do presídio, considerando que as detentas têm pouco espaço para essa atividade na cela, sobrando apenas a cama que já é compartilhada por uma ou duas meninas. Alguns desenhos contavam com pedido de orações e bênçãos, expressando carinho e devoção de cada uma.





A missa foi realizada no pátio com a participação de cerca de 80 detentas da galeira B do presídio. Segundo a Pastoral, a participação foi grande, com uma procissão no próprio pátio, onde puderam acompanhar a presença de Cristo Eucarístico bem de perto.

Publicidade





Durante a homilía, o padre reforçou que Jesus sempre estava em volta de uma mesa e quis se dar como alimento. "Celebrar a festa Corpo de Cristo na penitenciária tem o sentido de presença de misericórdia de Jesus que no evangelho deixou a mensagem que no preso está a sua presença crucificada: “ estive preso e me visitaste”! segundo Mateus 25,35-40", comenta o padre.





Após a Santa missa o padre e os agentes de pastoral fizeram uma procissão nas galerias da unidade que já estavam devidamente ornamentadas com os desenhos e símbolos referentes ao tema. Segundo o padre, muitas se emocionaram e agradeceram o momento de celebração trazido pela Pastoral Carcerária.

Ele observa que foi comovente a participação de cada cela com gestos de devoção e carinho, cantando os cânticos. Ele observa que na cadeia um espaço restrito, as ruas são os corredores das galerias, e as detentas privadas de liberdade, dificilmente têm a oportunidade de viver esta experiência de fé numa manifestação litúrgica das mais importantes para a igreja Católica.



