Missa marca abertura do Ano Jubilar da esperança na Arquidiocese de Londrina

Em sintonia com a Igreja Católica do Brasil, a Arquidiocese de Londrina abriu oficialmente neste domingo (29) o Jubileu de 2025, que vai tratar sobre a esperança. Declarado pelo Papa Francisco, o Ano Santo – como também é denominado – acontece a cada 25 anos. O tema escolhido pelo Pontífice e que deverá ser vivenciado e celebrado até o final de dezembro do ano que vem é a “A esperança não decepciona”, trecho bíblico extraído do livro de Romanos.





A cerimônia deste domingo iniciou na Concha Acústica e depois seguiu em caminhada até a Catedral, no centro da cidade. Milhares de fiéis participaram, ocupando todos os bancos da igreja e corredores, além de dezenas de padres. Pessoas vindas dos 16 municípios da área de abrangência da Arquidiocese de Londrina. “Falar sobre esperança nos ajuda e ter mais fé na vida, no próximo e, principalmente, confiar nos planos de Deus”, relatou a dona de casa Valdete Fernandes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com o arcebispo metropolitano, dom Geremias Steinmetz, o Ano Jubilar ecoa para além do catolicismo. “Este Jubileu é uma manifestação da Igreja Católica, mas também uma manifestação de confiança no mundo, para que a humanidade possa ver cada vez mais os sinais de Deus. Ele é Deus de todos, mas nem todos ainda o reconhecem. Por isso, o Jubileu é esperança para a humanidade, para que o Evangelho seja cada vez mais conhecido em todos os povos, pessoas e em todos os corações”, destacou.





Dom Geremias também frisou o papel da família na manutenção e propagação da esperança divina. “É um convite a pensar sobre a realidade de nossas famílias nesses tempos de tantas divisões potencializadas pelas redes sociais. Embora as famílias enfrentem desastres de toda ordem, a fé que nos move não nos deixa perder a esperança”, pontuou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA