Missão dos EUA à Lua fracassa após vazamento de combustível

O módulo Peregrine, que poderia fazer o primeiro pouso de uma empresa privada na Lua, não tem mais chance de alunissar. O motivo é um vazamento de combustível, anunciou a Astrobotic nesta terça-feira (9).





Havia, ainda, propelente suficiente para aproximadamente 40 horas de voo, e engenheiros buscavam formas de estender a vida operacional da sonda. A empresa acrescentou que continuava recebendo dados que podem ser utilizados na próxima missão.

A notícia veio no dia seguinte ao lançamento do módulo em um foguete Vulcan Centaur, em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA). Esse foi o primeiro voo do foguete, desenvolvido pela United Launch Alliance (ULA), joint-venture da Boeing e da Lockheed Martin.





Os primeiros problemas apareceram ainda na segunda (8), quando o Peregrine se separou do segundo estágio do lançador e deu início a seu voo autônomo.

Os sistemas de propulsão da sonda foram ativados, mas a espaçonave não conseguiu apontar de forma estável seus painéis fotovoltaicos na direção do Sol.