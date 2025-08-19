Monitoramento por vídeo ajuda a prender suspeito de importunação sexual contra adolescente em ônibus de Londrina

Um homem de 45 anos foi detido na manhã desta terça-feira (19) por suspeita de importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos dentro da linha 505 (Expresso Vivi Xavier) do transporte coletivo municipal de Londrina. Ao perceber que foi identificado, ele tentou fugir dos seguranças do Terminal Central, mas, foi capturado ainda na Avenida Leste Oeste por vigias do equipamento público. A integração do sistema de monitoramento de ônibus e terminais foi crucial para identificar e rastrear sua movimentação.
Segundo o chefe da segurança dos terminais urbanos de Londrina, Dejalma Antonio Santos, por volta das 8h30, uma passageira da linha de ônibus desceu do ônibus e procurou uma segurança feminina, afirmando que teria sido vítima de assédio dentro do veículo. A profissional repassou para os outros seguranças as características do possível assediador, que passaram a procurar o suspeito.
“Ao observar as imagens [das câmeras de segurança], observamos que a pessoa desceu do ônibus e ficou a uma certa distância, observando o que a jovem iria fazer. Quando ela abordou a segurança, ele embarcou novamente no mesmo coletivo de origem. Outro segurança, como estava em em patrulhamento procurando o suspeito, foi até esse coletivo e, chegando lá, quando adentrou o coletivo, o suspeito desceu e saiu correndo” relata Santos.
Embora tenha tentado fugir, o homem de 45 anos foi abordado e detido por seguranças na Avenida Leste Oeste. Em seguida, foi levado para a sala de segurança, junto com a vítima – ambos ficaram em salas separadas, esclarece Santos.
Câmeras confirmam relato da vítima
De acordo com o chefe de segurança do transporte coletivo em Londrina, a adolescente contou que embarcou na linha 505, que estava lotada no horário, e sentiu um toque nas partes íntimas de seu corpo. De início, ela teria considerado que uma bolsa ou outro acessório de outro passageiro pudesse ter encostado nela. Porém, ao sentir o toque indevido pela segunda vez, ela se virou para o suspeito, que levantou a mão e se virou de costas.
O relato da jovem é corroborado pelos registros da câmera de segurança da linha urbana que ela tomou - a presença de monitoramento eletrônico tanto nos terminais quanto em todos os ônibus ônibus é uma obrigação contratual com as concessionárias do transporte coletivo de Londrina.
“O coletivo realmente estava cheio e o que dá para ver nas imagens de bordo é que, quando eles [vítima e suspeito] embarcam no Terminal Ouro Verde, ele vem e já se posiciona bem atrás dela e vem bastante encostado durante toda a viagem. A jovem nos narrou que sentiu que alguém havia passado a mão em seu corpo. Ela achou que poderia ser uma pessoa com a bolsa, mas, novamente, ela sentiu um novo toque em seu corpo. Quando olhou para trás, ela viu esse indivíduo erguendo a mão; ele olhou para ela e virou de costas. Como o coletivo já estava na Leste-Oeste, assim que desembarcou no terminal, ela procurou a segurança”, diz Santos.
Tanto o suspeito quanto a vítima, acompanha de seus pais, foram encaminhados pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes para os devidos encaminhamentos.
