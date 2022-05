Moradores do Jardim Cláudia querem misturar residências com comércios

A Associação de Moradores do Jardim Cláudia, na zona sul de Londrina, pediu ao Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) a alteração do zoneamento de 22 terrenos localizados nas ruas Mar Vermelho e Alcides Zaninelli. Elas começam na avenida Madre Leônia Milito e desembocam na rua Bombaim.



Atualmente o que vale para as áreas é o ZR-2 (Zona Residencial 2). Segundo a última Lei de Uso e Ocupação do Solo, sancionada em 2015, o modelo permite apenas construções residenciais. Os proprietários querem mudar para o ZC-4 (Zona Comercial 4), que, como diz a mesma legislação, "visa estimular a concentração do comércio local sem incomodar os moradores do entorno".

Esse tipo de zoneamento autoriza, além de residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e também o setor de serviços. Segundo o presidente da associação, Rodrigo Crusiol, a modificação não vale para outras ruas do Cláudia.





"Queremos aproveitar melhor os terrenos e contribuir com o crescimento da região. Na Mar Vermelho, por exemplo, tem um pedaço que nem é asfaltado. Seria uma maneira de valorizar o bairro, gerar empregos e até arrecadação para a prefeitura", esclareceu o líder comunitário.







