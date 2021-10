Morre advogado e proprietário de jornal impresso de Maringá

O diretor-proprietário do Jornal do Povo, Verdelírio Barbosa, morreu aos 80 anos após internação por pneumonia, anunciou a Prefeitura de Maringá na manhã desta quinta-feira (14).

O jornalista e advogado, que também atuou como procurador jurídico do município, era cidadão honorário do Paraná e presidiu o Lions Clube na gestão 1999-2000.



Verde, como era popularmente conhecido, era um nome considerado importante para o jornalismo da Cidade Canção e já atuou em rádio, televisão e veículos impressos.





Sua morte foi lamentada pelo prefeito Ulisses Maia. "Dia triste para Maringá. Perdemos um dos mais importantes nomes do jornalismo local e um cidadão com história de lutas pela nossa cidade. Ao seu trabalho, um muito obrigado. Que Deus conforte o coração de toda família e amigos", declarou o chefe do Executivo.

O velório de Barbosa será no salão nobre da Capela do Prever, situada na Zona 2 de Maringá.