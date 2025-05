Morre Claudia Silva, idealizadora do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina

Claudia Silva, idealizadora do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina – ECOH morreu nesta quinta-feira (1), aos 54 anos. Jornalista e pesquisadora, apaixonada pela literatura e pela narrativa oral, “Claudia transformou Londrina em palco de um dos mais sensíveis projetos de cultura do país: um espaço democrático, um lugar de fala e de escuta para temas fundamentais, que há 14 anos apresenta as histórias como ponte entre pessoas, tempos e territórios”, como destacou, em nota, o coletivo ECOH.





Claudia vinha em tratamento contra o câncer. O velório está sendo realizado no Crematório Parque das Allamandas, localizado na Rua Joannna Rodrigues Jondral, 155 – Cilo 2, zona oeste de Londrina, até as 15h. A cremação será realizada no mesmo local.

Hoje, por decisão coletiva e em homenagem a tudo que ela construiu, as atividades do ECOH Circulação estão mantidas na cidade de Jaguapitã, na Região Metropolitana de Londrina. A partir das 15h, a praça central receberá toda a programação prevista: espetáculos, tendas de leitura e brincadeiras de rua. “Faremos o nosso melhor, em homenagem à nossa amada amiga.”