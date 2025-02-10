Morre em Londrina o médico cardiologista José Eduardo de Siqueira

Morreu neste domingo (9), aos 82 anos, o médico cardiologista e bioeticista José Eduardo de Siqueira. Autor de vários livros e pesquisador de renome internacional, ele também foi homenageado, em 2014, na Câmara Municipal, com o título de Cidadão Honorário de Londrina.





José Eduardo de Siqueira nasceu na cidade de São Paulo, em 10 de julho de 1942. Formou-se em medicina pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, em 1967. Cursou residência médica no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, especializou-se em literatura em 1975 e em cardiologia em 1976.

Concluiu o curso de doutorado em Medicina e Ciências da Saúde pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) em 1974 e mestrado em Bioética pela Universidade do Chile, em 1998.





TRAJETÓRIA

Foi professor de Clínica Médica e Bioética da UEL no período de 1970 a 2009, coordenador do curso de medicina e professor do curso de mestrado em Bioética da PUC/PR - Campus Londrina.





Atuou também como editor de revistas científicas, foi presidente da AML (Associação Médica de Londrina) de 1990 a 1992 e da Sociedade Brasileira de Bioética, de 2005 a 2007.

Siqueira também foi membro do Conselho Nacional de Saúde, membro fundador do Instituto Palliare de Londrina, pioneiro do Conselho Municipal de Saúde de Londrina, titular da Academia Paranaense de Medicina e da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina.





O médico foi também assessor da RedBioética da Unesco para a América Latina e Caribe e integrante da Associação Internacional de Bioética.





