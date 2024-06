Morre menino alagoano com doença rara que passou por cirurgia em Londrina

Pedro Guilherme de Lima Inácio Gomes, de seis anos, que passou por um procedimento cirúrgico complexo em Londrina em novembro de 2023, morreu nesta quarta-feira (12), em Maceió (AL), onde vivia com a família.







Diagnosticado com adrenoleucodistrofia, uma condição genética rara que, durante a infância, afeta as glândulas adrenais e causa leucodistrofia, que é caracterizada como lesões na mielina, o menino passou por uma cirurgia de rizotomia dorsal seletiva no Hospital Evangélico.

O neurocirurgião pediátrico Alexandre Canheu, médico especialista e referência para essa operação no Paraná e no Brasil, foi o responsável pelo procedimento.





"Com profundo pesar, informamos que nosso pequeno foi morar ao lado do papai do céu. A dor é imensa, sem pausa ou piedade. Pedrinho foi um grande guerreiro e lutou até o fim", escreve a família em uma publicação no Instagram.

