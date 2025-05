Morre Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes do mundo

Há um mês, em uma entrevista sobre os vitrais de Rodrigo, que tem síndrome de Down, Salgado disse que vinha fazendo um novo tratamento, que lhe dera mais energia. "Minhas fotos talvez sobrevivam cem anos, mas os vitrais dele vão ficar por milhares de anos", disse Salgado na ocasião.





Atualmente está em cartaz uma retrospectiva da obra de Salgado em Deauville, cidade do litoral norte da França. Na inauguração da exposição, em 1º de março, Salgado emocionou-se com a homenagem. "Algumas vezes as pessoas me dizem que sou um artista, eu digo que não, que sou um fotógrafo", afirmou.

Publicidade





O fotógrafo se consagrou no final dos anos 1980 com uma série de imagens em preto e branco de Serra Pelada, local de mineração de ouro na Amazônia que atraiu 50 mil trabalhadores que acalentavam o sonho de ficar ricos. Suas fotos davam a impressão de que o garimpo era um formigueiro humano.





Sebastião Ribeiro Salgado Júnior nasceu em 1944 na pequena Aimorés, no interior de Minas Gerais. Um humanista, ele dedicou seu olhar às injustiças do mundo, tendo fotografado a mineração e levantes sociais, como a Revolução dos Cravos, em Portugal, em inconfundíveis imagens em preto e branco que aliavam beleza e compromisso.

Publicidade





Também ficou conhecido como um dos principais defensores da preservação ambiental com suas fotografias da Amazônia. Em 1996, suas lentes testemunharam uma das maiores ocupações na história do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. O resultado foi o celebrado livro "Terra", editado pela Companhia das Letras.





Para o editor Luiz Schwarcz, publisher da Companhia das Letras, a morte de Salgado representa uma "grande perda". "Era um perfeccionista, realmente. Além da amplitude, era muito preocupado com aspectos gráficos."

Publicidade





"Sebastião Salgado foi o maior e mais importante fotógrafo brasileiro, além de parceiro habitual da Folha, onde publicou séries históricas de imagens, numa colaboração que nos enche de orgulho. A perda é mundial", acrescenta Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha de S.Paulo.





A Academia de Belas Artes da França, da qual Salgado era membro, descreveu o fotógrafo como uma "grande testemunha da condição humana e do estado do planeta", em comunicado em que anunciou a sua morte.

Publicidade





De Ruanda à Guatemala, passando por Indonésia e Bangladesh, o brasileiro documentou fomes, guerras, êxodos e exploração trabalhista no Terceiro Mundo com o olhar empático e imparcial "de alguém que vem da mesma parte do mundo", como ele costumava dizer.





Seu universo esteticamente elegante era também uma celebração das mais belas paisagens e ao mesmo tempo um alerta sobre a necessidade de protegê-las diante da emergência climática.





Salgado recebeu prêmios de prestígio, incluindo o Príncipe das Astúrias e o Prêmio Internacional da Fundação Hasselblad, e foi tema do documentário indicado ao Oscar de Wim Wenders "O Sal da Terra", sobre suas viagens a lugares remotos como o Círculo Polar Ártico e Papua Nova Guiné, que inspiraram seu livro "Gênesis", lançado em 2013.