Morre segunda vítima de ataque de ex-aluno em escola de Cambé

O adolescente, que estudava na instituição, estava internado no HU (Hospital Universitário) de Londrina.





Durante a tarde de segunda um cateter intracraniano havia sido implantado para monitorar a pressão no cérebro do rapaz. Como a situação era gravíssima, nao foi possível fazer cirurgia, informou o hospital. A família autorizou a doação das córneas.





Luan namorava Karoline Alves, de 17 anos, que morreu na hora. O velório da jovem acontece no salão da paróquia Santo Antônio, no centro de Cambé. O enterro está previsto para às 17h. Ainda não há informações sobre horário e local do velório e sepultamento de Luan.





