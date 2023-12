Morte de jogador de futebol em campo por raio deixa Japira em luto

Com menos de 5 mil habitantes, Japira, no Norte Pioneiro, está em luto com a morte trágica e prematura de um jovem de 21 anos.





Caio Henrique de Lima Gonçalves disputava uma partida pelo Clube Atlético Japirense na Copa Regional de Futebol Amador, em Santo Antônio da Platina, neste domingo (10), quando foi atingido por um raio.



O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outros sete jogadores precisaram de atendimento, sendo que um permanecia em estado grave.





A Prefeitura de Japira decretou luto oficial e manifestou pesar pela morte do jovem de 21 anos. Segundo a nota, Caio era “amante do futebol” e começou no esporte através das escolinhas de futsal do município e “ao longo de sua jovem trajetória se destacou de forma ímpar, representando o esporte japirense nos campeonatos regionais e estaduais”.

O jovem atuava no Clube Atlético Japirense, era torcedor do Palmeiras e sua conta no Instagram tinha um destaque específico para o futebol, em que ele publicava fotos e vídeos das partidas que disputava.





Caio, inclusive, foi eleito como o melhor jogador em campo durante uma partida do time contra o Vila Guay, em maio do ano passado, quando marcou os quatro gols da vitória do time de Japira.

Nas redes sociais da Secretaria de Esportes de Japira, foi anunciado que os treinos de todas as modalidades esportivas ofertadas pelo município estão suspensos nesta semana. O corpo de Caio Henrique de Lima Gonçalves foi sepultado no final da tarde em Japira.





João Gabriel Teodoro, secretário de Esportes de Japira, conta que conhecia Caio desde criança. Segundo ele, ele era um jovem responsável, trabalhador e que deixa esposa.





“[Ele] amava futebol e não é à toa que ele era o camisa 10 do município”, relatou. “Não tem nem explicação para um perda como essa, a gente só lamenta o acontecido, pois [era] um menino tão jovem. A dor no coração de perder alguém é grande”, lamentou.





