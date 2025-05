Mostra de dança gratuita leva 380 bailarinos a shopping de Londrina

Cerca de 380 bailarinos de Londrina e região se apresentarão gratuitamente, entre a sexta (23) e domingo (25), na praça de alimentação do Boulevard Londrina Shopping, na terceira edição da Mostra de Dança. Serão mais de 125 grupos com coreografias de diversos estilos, como ballet clássico, jazz dance, dança de salão, dança contemporânea, sapateado, estilo livre, danças urbanas e dança do ventre, entre outros.





O evento é promovido pelo centro de compras em parceria com a Nadja Essada Escola de Dança. Subirão ao palco montado na praça de alimentação bailarinos de Londrina e cidades como Apucarana, Arapongas, Rolândia e Cambé. As apresentações acontecem no dia 23 das 19h30 às 21h30, no dia 24 das 15h30 às 19 horas e no dia 25 das 14h30 às 17 horas.

“Esta edição se consolida como um dos principais eventos de arte de Londrina e região e promete ser mais um evento de sucesso, reunindo um grande público para aplaudir a sensibilidade e a elegância dos dançarinos que transmitem sempre muita emoção a cada apresentação”, destacou Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping Londrina.