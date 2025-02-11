Motocicleta bate na traseira de caminhão e deixa piloto ferido em Londrina

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após colidir na traseira de um caminhão na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (10).
O acidente aconteceu por volta das 17h20 no KM 72 da rodovia, no sentido de Londrina a Cambé.
A moto Honda Biz bateu contra um caminhão Mercedes-Benz LS 1934 com semirreboque, ambos com placas de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).
O condutor do caminhão, de 52 anos, não sofreu ferimentos. Já o motociclista foi socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Londrina.
