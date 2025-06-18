Motociclista cai da moto e morre em rodovia do Norte Pioneiro

Um homem de 33 anos morreu após sofrer uma queda de motocicleta na madrugada desta quarta-feira (18), no km 51 da PR-422, no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná.





De acordo com o boletim da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente foi registrado por volta das 4h. A vítima, pilotava uma motocicleta Honda XRE 190, com placas de Joaquim Távora (PR), e morreu ainda no local.

Após a constatação do óbito, a equipe policial isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que executou os procedimentos de praxe.





Como a motocicleta não apresentava débitos ou restrições, ela foi liberada para um responsável, mediante termo de entrega.



