Motociclista de 70 anos morre após colidir com lateral de carro em Cambé

Na tarde deste domingo (12), um motociclista de 70 anos morreu após colidir com a lateral de um carro na PR-445, em Cambé, na RML (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor da moto trafegava no sentido Londrina - Distrito da Warta quando colidiu com a lateral de uma caminhonete Amarok, que seguia no sentido contrário.

O condutor da caminhonete, de 45 anos, não teve ferimentos e foi liberado após realizar o teste do etilômetro, que não acusou a ingestão de álcool.





O motociclista morreu no local e foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cambé.