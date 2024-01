Motociclista fica ferido após colidir contra carro na PR-445, em Cambé

Um jovem de 21 anos ficou ferido após a motocicleta que conduzia colidir contra um carro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (29).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma Honda CG 150 Titan com placas de Tamarana/PR no sentido de Cambé a Londrina quando, ao atingir o KM 80, colidiu com a traseira de um Renault Sandero, que era conduzido por um homem de 38 anos e que seguia no mesmo sentido.

O motociclista teve ferimentos e precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Cambé após ser atendido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).





O motorista do carro, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.