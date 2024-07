Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra lateral de carro no Norte Pioneiro

Um homem de 37 anos ficou gravemente ferido após colidir a motocicleta que pilotava contra a lateral de um carro na PR-218, em Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista conduzia uma Honda CG 150 Titan no sentido de Jundiaí do Sul ao entroncamento da BR-153 quando, ao passar pelo KM 74, bateu na lateral de um Ford Ecosport, que era dirigido por um homem de 36 anos e vinha na direção contrária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor da motocicleta foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) no local do acidente e encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho.





O motorista do Ecosport, por sua vez, não se feriu e ficou no local até a chegada dos policiais rodoviários estaduais. Ao passar pelo teste etilométrico, o homem teve resultado negativo.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples.