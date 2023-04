Motociclista morre ao bater de frente em carro na Warta, em Cambé

Um motociclista morreu na tarde desta segunda-feira (3) após bater de frente contra um carro na PR-445, em Cambé. O acidente aconteceu por volta das 16h no quilômetro 103 da rodovia, próximo a região da Warta.





Publicidade

Publicidade

O motociclista, de 50 anos, morreu ainda no local. De acordo com as imagens divulgadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), é possível ver que a motocicleta ficou totalmente destruída.





Publicidade

Segundo informações da PRE, o motociclista seguia de Cambé em direção a cidade de Bela Vista do Paraíso, em um trecho de via simples, quando colidiu com o carro (Chevrolet Cruze).





A PRE não soube informar se algum dos condutores perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

Publicidade





O motorista do carro, de 38 anos, e a passageira, de 39 anos, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital do Coração de Londrina. A parte frontal do veículo também ficou destruída com o impacto da colisão.





O corpo do motociclista foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: