Motociclista morre ao bater na lateral de caminhão no Norte Pioneiro

Uma mulher de 41 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (23) na PR-272, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. Ela colidiu a Honza Biz que conduzia contra um caminhão por volta das 7h40, no KM 40 da rodovia.





A vítima conduzia uma motocicleta Honda/Biz com placa de Jaú (SP) no momento em que atingiu a lateral de um caminhão VW/24.280, com placa de Joaquim Távora. O motorista do caminhão, de 37 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo.

De acordo com informações apuradas no local prla PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e com o relato do caminhoneiro, a motociclista trafegava no sentido Siqueira Campos a Tomazina quando, ao atingir uma curva em pista simples com faixa dupla contínua, colidiu lateralmente com o veículo de carga, que seguia no sentido contrário. No momento do acidente, as condições climáticas eram boas.





A colisão causou danos materiais em ambos os veículos. Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Siqueira Campos, da Polícia Civil, da Polícia Criminalística e do IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho estiveram no local para os devidos procedimentos.