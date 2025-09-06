Pesquisar

Acidente de trânsito

Motociclista morre após colidir com carro na Av. Tiradentes, em Londrina

Redação Bonde
06 set 2025 às 14:22

Foto: Reprodução
Um motociclista morreu após colidir com um carro no cruzamento da Av. Tiradentes com a Rua Araçatuba, no Jardim Shangri-Lá, em Londrina, no final da noite desta sexta-feira (5).


O acidente aconteceu por volta das 23h30. A vítima, identificada como Eduardo Silva Martins, de 32 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no local em razão do forte impacto. 

Segundo informações da GM (Guarda Municipal) o Corpo de Bombeiros pediu apoio da guarda alegando que populares estariam bastante exaltados e tentando agredir a condutora do automóvel.


Uma testemunha, que não quis se identificar, contou ao Portal Bonde que a família do motociclista estava bem agitada e que a condutora do carro foi colocada pela PM dentro da viatura para evitar o confronto.

“Não  vi o acidente. Eu estava indo embora para casa e passei pelo local depois do ocorrido. A família da vítima queria linchar a motorista, que estava bem abalada”, afirmou a testemunha. 


A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações, mas não teve retorno até a publicação da matéria.

De acordo com a GM, a equipe permaneceu no local controlando a situação até a chegada de viaturas de trânsito para assumir a ocorrência. O corpo do homem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e as causas do acidente serão apuradas


acidente de trânsito Londrina Motociclista morre morreu
