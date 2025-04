Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão no noroeste do PR

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (3) após colidir na traseira de um caminhão na PR-484, no trecho que liga Cafezal do Sul a Pérola, no noroeste do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 7h, no km 18 da rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a moto trafegava no mesmo sentido do caminhão quando colidiu com a traseira do veículo. O impacto causou a morte imediata do condutor da motocicleta, cujo corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama.





O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou resultado zero para ingestão de álcool. Ele foi liberado após o delegado de plantão dispensar a condução à delegacia. Os veículos envolvidos foram entregues aos responsáveis.