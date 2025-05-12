Pesquisar

PR-303

Motociclista morre após colisão com caminhões no Noroeste do Paraná

Redação Bonde
12 mai 2025 às 13:12

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Um motociclista de 40 anos morreu na tarde de sábado (10) após se envolver em um acidente com três caminhões na PR-323, no trecho que liga Cianorte a Jussara, no Noroeste do Paraná.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 14h30, no km 206 da rodovia. Conforme os vestígios encontrados no local, um motociclista conduzia uma motocicleta Harley-Davidson no sentido Cianorte–Jussara quando colidiu com um caminhão que vinha na direção oposta.

Após o impacto, a moto perdeu o controle, caiu sobre a pista e deslizou, atingindo outros dois caminhões. O condutor da motocicleta morreu no local. Nenhum dos motoristas dos caminhões ficou ferido.


Ainda segundo a PRE, o tempo estava bom no momento da colisão.Um dos caminhões precisou ser removido do local.

acidente Caminhoneiro caminhão PR-323
