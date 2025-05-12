Motociclista morre após colisão com caminhões no Noroeste do Paraná

Um motociclista de 40 anos morreu na tarde de sábado (10) após se envolver em um acidente com três caminhões na PR-323, no trecho que liga Cianorte a Jussara, no Noroeste do Paraná.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 14h30, no km 206 da rodovia. Conforme os vestígios encontrados no local, um motociclista conduzia uma motocicleta Harley-Davidson no sentido Cianorte–Jussara quando colidiu com um caminhão que vinha na direção oposta.

Após o impacto, a moto perdeu o controle, caiu sobre a pista e deslizou, atingindo outros dois caminhões. O condutor da motocicleta morreu no local. Nenhum dos motoristas dos caminhões ficou ferido.





Ainda segundo a PRE, o tempo estava bom no momento da colisão.Um dos caminhões precisou ser removido do local.