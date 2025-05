Motociclista morre e passageira fica ferida após queda em rodovia do noroeste do PR

Um acidente envolvendo uma motoneta causou a morte de um homem e deixou uma mulher ferida na PR-218, em Paranavaí, por volta das deste sábado (4).





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do veículo trafegava no sentido do distrito de Graciosa para o centro de Paranavaí quando perdeu o controle do veículo. A moto saiu da pista pela margem direita e colidiu com uma canaleta, provocando a queda.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos. A motoneta não precisou ser removida, sendo liberada no local do acidente.