Motociclista morre na BR-376, em Ortigueira; motorista fugiu sem prestar socorro

Um homem de 30 anos morreu na madrugada deste domingo (21) em um acidente registrado no km 347 da BR-376, em Ortigueira (Campos Gerais).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida na traseira por um veículo ainda não identificado. Com o impacto, o motociclista morreu no local. Ele não possuía habilitação.





A PRF informou que o motorista do automóvel não parou para prestar socorro e nem sinalizou a via após a colisão, fugindo do local.





Equipes da Polícia Civil, da Criminalística, concessionária que administra o trecho e da PRF atenderam a ocorrência. O caso segue em investigação para identificação do veículo envolvido.





