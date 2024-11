Motociclista sem CNH foge da polícia, bate em casa e acaba detido em Londrina

Um motociclista de 18 anos e o garupa, de 20, foram detidos após bater no portão de uma residência no bairro Interlagos, em Londrina, em uma tenttativa de fuga da Polícia Militar. uma tentativa de fuga da polícia e causar danos a uma residência no bairro Interlagos, em Londrina, na tarde desta terça-feira (26).





Ao perceber a presença da polícia, que fazia patrulhamento na Rua Mangaba, o condutor tentou fugir em alta velocidade pela contramão de direção. A PM iniciou uma perseguição e, apesar das ordens de paradas com sinais sonoros, luminosos e por gestos, o motociclista desobedeceu e continuou a fuga.





Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle da moto e invadiu uma residência na Rua da Cerejeira, derrubando o portão. Moto, condutor e passageiro também caíram e foram alcançados pelos policiais, que constataram que o motociclista não possuía CNH e que a motocicleta tem débitos em atraso.





A PM deu voz de prisão aos dois homens e os encaminhou à Central de Flagrantes, onde foi registrado um termo circunstanciado pela Polícia Civil. A motocicleta Honda/CG Titan foi apreendida e ambos foram liberados.