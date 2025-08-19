Motofretista morre após colisão com caminhão na PR-317, em Maringá

Um motociclista de 31 anos morreu na tarde de segunda-feira (18), em um acidente na PR-317, no trecho urbano de Maringá. A batida ocorreu por volta das 15h05, no km 103 da rodovia, em frente à oficina Giva Cardans.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima conduzia uma Honda Biz com placa de Maringá e seguia no sentido Maringá–Floresta quando colidiu contra uma carreta Volvo FH 540, que executava manobra para acessar um imóvel lindeiro. O impacto aconteceu na parte dianteira do cavalo-trator, e o motociclista acabou atropelado pelo eixo de tração do veículo de carga, morrendo no local.

O homem foi identificado como um trabalhador de motofrete. Ele transportava entre 10 e 20 quilos de mercadorias no baú traseiro. A polícia verificou que sua CNH estava suspensa por dois processos administrativos, pendente de reciclagem.





A carreta, registrada em Itajaí (SC), possuía licenças regulares, curso de transporte de produtos perigosos válido e autorização especial de trânsito compatível com a via. O motorista, de 51 anos, não apresentava sinais de embriaguez e será ouvido pela Polícia Civil. A motoneta foi recolhida à 4ª Companhia por débitos administrativos.