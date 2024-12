Motorista alcoolizado provoca acidente com cinco vítimas em rodovia do Norte Pioneiro

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor de um Corsa, sob efeito de álcool, invadiu a rodovia sem respeitar a preferência, resultando na colisão com uma Hilux, que seguia sentido Telêmaco Borba. Após a batida, a Hilux capotou. No total, cinco pessoas ficaram feridas.





O motorista do Corsa, que sofreu ferimentos leves, foi atendido no local e encaminhado para a Polícia Civil em Ibaiti. Um passageiro do mesmo veículo também teve lesões leves. Na Hilux, o condutor e sua filha sofreram ferimentos leves, enquanto a esposa do motorista teve lesões graves e precisou ser transferida para o Hospital de Jacarezinho.

A área foi isolada para análise e levantamento de fatores contribuintes e determinantes do acidente. O laudo pericial será elaborado pela PRF, que também registrou a ocorrência.