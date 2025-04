Motorista bêbado causa acidente com ferido no Noroeste do PR e é preso sem CNH

Um acidente envolvendo dois veículos deixou um passageiro ferido e terminou com a prisão de um dos condutores por embriaguez e por dirigir sem habilitação, na PR-464, em Paranacity (Noroeste). A colisão traseira foi registrada às 17h45 deste domingo (13), no quilômetro 2 da rodovia, em um trecho com quebra-molas e tempo nublado.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e os próprios motoristas envolvidos, os dois veículos — um Fiat Uno, com placas de Lobato, e um GM/Vectra, emplacado em Inajá — seguiam no sentido Cruzeiro do Sul a Paranacity. Ao se aproximarem do quebra-molas, o Uno colidiu na traseira do Vectra, que era conduzido por um morador de Paranacity.

Com o impacto, ambos os carros sofreram danos. Um passageiro do Fiat Uno ficou ferido e foi levado ao hospital municipal de Cruzeiro do Sul. Os motoristas passaram pelo teste do bafômetro: o condutor do Vectra testou negativo (0,00 mg/l), enquanto o do Uno apresentou 0,65 mg/l de álcool por litro de ar expelido — acima do limite legal.





Além de dirigir sob influência de álcool, o motorista do Uno não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Paranacity, sendo também autuado pelos artigos 165 (dirigir alcoolizado) e 162, inciso I (dirigir sem habilitação), do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).