Motorista de 29 anos perde controle de veículo, cai em viaduto e morre em Apucarana

Um motorista de 29 anos morreu após cair de um viaduto por volta das 22h45 deste domingo (24) em Apucarana (Vale do Ivaí).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele seguia pela BR-369, nas proximidades do viaduto com a BR-376, e perdeu o controle do seu veículo, chocando-se contra um barranco e sendo jogado à rodovia abaixo.

Ele morreu no local, de acordo com a polícia.





Além da PRF, compareceram para o atendimento a Polícia Civil, o IML (Instituto Médico-Legal), a perícia e a Concessionária Rodonorte.