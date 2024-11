Motorista de 32 anos morre depois de capotar carro em Primeiro de Maio

Um homem de 32 anos morreu depois que o carro que dirigia capotou na PR-437, em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada de domingo (24).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que atendeu a ocorrência do acidente na noite desta terça-feira (26), o motorista conduzia um Chevrolet Vectra no sentido de Alvorada do Sul a Primeiro de Maio quando, ao passar pelo KM 34, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





As autoridades afirmaram que vão investigar as possíveis causas do acidente.