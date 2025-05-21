Pesquisar

Estava alcoolizado

Motorista de acidente que vitimou PM na região de Londrina é denunciado por homicídio

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
21 mai 2025 às 13:05

Jéssica SAbbadini/Especial para a Folha de Londrina
A Promotoria de Justiça de São Jerônimo da Serra (Norte) denunciou na terça-feira (20) Hyan Felipe da Silva Castilho, 20, por homicídio qualificado com dolo eventual. Ele, que está preso em Cornélio Procópio (Norte), é acusado de causar o acidente que matou a policial militar Jessyca Layla Calmon dos Santos, 26. Ela pilotava uma motocicleta na PR-090, em Santa Cecília do Pavão (Norte), na madrugada do dia 11 de maio, quando foi atingida.


De acordo com a denúncia, o motorista estaria embriagado e transitando em alta velocidade e na contramão no momento do acidente. Ele teria ido a uma festa em Nova Santa Bárbara naquela noite e, após a batida, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

“Ao final da festa, seus amigos identificaram que Hyan não estava em condições de conduzir o veículo em segurança, então um deles tomou a direção e levou todos até a cidade de Santa Cecília do Pavão, onde os amigos moravam”, escreve o MP. “Em Santa Cecília do Pavão, os amigos do denunciado foram deixados em suas casas, ao passo que o denunciado, apesar do estado de embriaguez, assumiu a direção do automóvel, pois pretendia participar de outra festa, tomando então rumo pela rodovia em sentido a Nova Santa Bárbara.”


Jessyca estava lotada no 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Cornélio Procópio, era de Londrina e ingressou nas forças de segurança há menos de três anos. Ela voltava para Londrina após cumprir escala em Nova Santa Bárbara naquela madrugada.


