Motorista de Amarok que arrastou moto e provocou morte de fotógrafo vai a juri popular

Atendendo ao pedido do MP (Ministério Público), a Justiça determinou que o empresário Jamildo de Assis Junior vá a júri popular pela morte do produtor cultural Wilton Mitsuo Miwa, de 51 anos. O julgamento ainda não tem uma data estipulada e o agendamento deve ser feito em 2024. O londrinense perdeu a vida após ser atropelado e arrastado pela Avenida Ayrton Senna, na Gleba Palhano (zona sul) no dia 21 de outubro do ano passado.

OUTRO LADO





Em nota enviada à reportagem, a defesa de Jamildo Assis informou que ainda não foi intimada da decisão e, portanto, não pode fazer uma análise ampla. "O acidente envolvendo os veículos foi uma fatalidade, logo, não se trata de processo para ser julgado pelo Júri popular. Além do mais a condução do processo está sendo, até o momento, extremamente parcial, haja vista q Jamildo foi vítima de tentativa de homicídio por parte de motoqueiros que o agrediram violentamente no dia do fato. Porém, as autoridades não investigaram o fato, tampouco foi feito perícia para esclarecer como se deu a colisão", escreveu o advogado Valter Bittar. O recurso será impetrado no TJ-PR (Tribunal de Justiça) do Paraná.