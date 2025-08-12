Motorista é preso em Londrina por embriaguez, omissão de socorro e placa adulterada

A Polícia Militar prendeu na segunda-feira (11) um homem suspeito de provocar um acidente, fugir sem prestar socorro e dirigir embriagado em Londrina. O caso teve início no cruzamento das ruas Anuar Caran e Francisco Arias, onde o condutor de um Volkswagen Voyage colidiu com uma motocicleta Honda Biz e deixou o local.
Um motorista de aplicativo que presenciou a ocorrência passou a seguir o veículo junto com um passageiro, até que o Voyage colidiu contra uma lixeira e uma árvore, parando sobre a calçada na esquina das ruas Garça Real e Arará Azul.
O teste do bafômetro apontou 0,54 mg/L de álcool no organismo do suspeito. O carro ainda estava com a placa dianteira encoberta por uma meia, o que caracteriza adulteração de sinal identificador.
O homem foi levado à delegacia e vai responder por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), adulteração de sinal identificador (art. 311 do Código Penal) e omissão de socorro (art. 135 do Código Penal). Enquanto estava na delegacia, o veículo ainda sofreu um princípio de incêdio, que foi contido com o uso de extintores.
O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran.