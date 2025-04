Motorista embriagada perde o controle e bate em marcenaria no Centro-Oeste do PR

Uma mulher foi presa por embriaguez ao volante após colidir o carro que conduzia contra a parede de uma marcenaria na PR-317, em Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu por volta das 16h50 deste domingo (13), no quilômetro 139 da rodovia estadual.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a condutora seguia no sentido Engenheiro Beltrão a Floresta, quando perdeu o controle do Renault Logan e saiu pela margem direita da pista, vindo a bater diretamente contra a estrutura do estabelecimento comercial.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O impacto causou danos materiais ao veículo e também estruturais à marcenaria. A motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez. Diante da recusa e do estado aparente, foi lavrado o termo de constatação de embriaguez e a mulher recebeu voz de prisão, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia de Engenheiro Beltrão, onde foi autuada em flagrante. Ninguém ficou ferido.