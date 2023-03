Motorista embriagado atropela bebê e outras duas pessoas da mesma família em Londrina

Um homem de 33 anos, sua esposa, 17 anos e um bebê de nove meses, foram atropelados na noite deste domingo (12), no quilômetro 171 da PR-218, na zona sul de Londrina.





Publicidade

Publicidade

Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista estava embriagado e atropelou as vítimas enquanto elas caminhavam pelo trecho.







Os três ficaram feridos e foram encaminhados de ambulância para o HU (Hospital Universitário de Londrina). Informações iniciais atestam que a jovem de 17 anos está internada em leito de enfermaria e com quadro estável após passar por um procedimento cirúrgico ortopédico.

Publicidade





A bebê de nove meses e o padrasto, de 33 anos, estão estáveis e recebendo atendimento no Pronto Socorro do HU. Também segundo o hospital, ainda não há previsão de alta.



De acordo com a PRE, o motorista de 54 anos dirigia um carro do modelo Tempra e estava vindo do Distrito Maravilha em direção à Londrina quando atropelou a família por volta das 19h50.

Publicidade





O bafômetro registrou 0,67 mg/l, muito acima do nível de autuação, que é de 0,33 mg/l. Foi dada voz de prisão e o motorista foi encaminhado para a Central de Flagrantes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: