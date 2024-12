Motorista embriagado bate em barranco e acaba preso no Noroeste do Paraná

Um homem de 29 anos foi preso por dirigir embriagado depois de bater o carro que conduzia em um barranco na PR-323, em Perobal, no Noroeste do Paraná, na tarde deste sábado (7).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Volkswagen Gol no sentido de Umuarama a Perobal quando, ao chegar no KM 312, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um barranco na margem direita da rodovia.





Além dos danos ao carro, o acidente terminou com uma passageira, de cinco anos, ferida. A criança foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital Uopeccan, em Umuarama.





O condutor do veículo foi submetido ao teste etilométrico, que indicou o consumo de álcool. Diante da ocorrência, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos cabíveis.