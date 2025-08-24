Pesquisar

Norte Pioneiro

Motorista fica ferido após colidir contra barranco em Santo Antônio da Platina

Redação Bonde com PRE
24 ago 2025 às 12:17

Foto: Divulgação/PRE
Um homem de 37 anos ficou ferido em um acidente registrado na manhã deste domingo (24) na PR-439, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) o motorista conduzia um GM/Corsa com placas de Nova Fátima quando, por volta das 5h30, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco às margens da rodovia, no km 54.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina. O veículo sofreu danos, mas permaneceu no local.


As circunstâncias do acidente serão apuradas.

