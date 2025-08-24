Motorista fica ferido após colidir contra barranco em Santo Antônio da Platina

Um homem de 37 anos ficou ferido em um acidente registrado na manhã deste domingo (24) na PR-439, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) o motorista conduzia um GM/Corsa com placas de Nova Fátima quando, por volta das 5h30, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco às margens da rodovia, no km 54.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina. O veículo sofreu danos, mas permaneceu no local.





As circunstâncias do acidente serão apuradas.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.