Motorista morre ao ser ejetado de veículo em Cornélio Procópio

Um motorista perdeu a vida em um acidente na tarde desta quinta-feira (30), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.





O condutor era Paulo Reghin de 67 anos, que ia de Cornélio Procópio em direção ao município de Nova Fátima pela PR-160.

No quilômetro 64, o veículo saiu da pista e capotou diversas vezes. O motorista foi ejetado do carro e morreu ainda no local.





Segundo informou a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo era uma Saveiro com placas de Congonhinhas, também no Norte Pioneiro.





O acidente aconteceu por volta das 14h30 em um trecho de pista simples. Segundo a PRE, o veículo estava regular.





